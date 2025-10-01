Selena Gomez'in Düğün Pastası!

Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ile Benny Blanco, 27 Eylül 2025'te dünyaevine girdi. Çift, California'da yakın dostları ve ailelerinin katıldığı özel bir nikâh töreniyle evliliklerini resmileştirdi.Selena Gomez, düğün sonrası mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına duyurdu. Ünlü yıldız paylaşımında, “Hayatımın en özel gününü, kalbimin sahibiyle yaşadım. Hep yanımda olan herkese teşekkür ederim” sözlerine yer vermişti.23 milyondan fazla beğeni alan fotoğraflardaki filtre dikkat çekmişti. Gomez'den sonra Benny Blanco da yeni kareleri paylaşmıştı.Bu kez filtresiz fotoğraflar paylaşan ünlü isim düğüne dair yeni kareleri takipçilerine sundu. Güzel ismin düğün pastası dikkat çekti.