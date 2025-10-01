  • USD: 41,51 - 41,59
Selena Gomez'in Düğün Pastası!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco ile dünyaevine girdi. Filtreli fotoğraflar paylaşan Selena Gomez'den yeni kareler geldi.

Ekleme: 1.10.2025 - 09:03 Güncelleme: 1.10.2025 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
 Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ile Benny Blanco, 27 Eylül 2025'te dünyaevine girdi. Çift, California'da yakın dostları ve ailelerinin katıldığı özel bir nikâh töreniyle evliliklerini resmileştirdi.

Selena Gomez, düğün sonrası mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına duyurdu. Ünlü yıldız paylaşımında, “Hayatımın en özel gününü, kalbimin sahibiyle yaşadım. Hep yanımda olan herkese teşekkür ederim” sözlerine yer vermişti.

23 milyondan fazla beğeni alan fotoğraflardaki filtre dikkat çekmişti. Gomez'den sonra Benny Blanco da yeni kareleri paylaşmıştı.

Selena Gomez'in Düğün Pastası!

YENİ KARELER

Bu kez filtresiz fotoğraflar paylaşan ünlü isim düğüne dair yeni kareleri takipçilerine sundu. Güzel ismin düğün pastası dikkat çekti.

Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

'Radar tuzağı' tartışmalarına son! Hız denetimlerinde yeni dönem

Yılan ihbar hattı kuruldu! Dev pitonlar sardı

TÜİK Açıkladı ' Yapay Zekayı En Fazla Kim Kullandı ? '

Uranyum Sıkıntısı Çekilmeyecek!

Android Auto İki Özellik Kazandı!

