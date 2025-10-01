Golfseverler Kemer Country'de!
Kemer Country Golf Kulübü’nde düzenlenen ‘Istanbul Airport Golf Cup’, bu yıl da büyük bir heyecanla tamamlandı.
İGA İstanbul Havalimanı'nın ana sponsorluğunda yaklaşık 200 golf tutkununun katılım gösterdiği turnuva, son gün oynanan müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen turnuvada; iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Kıvanç Oktay, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Çağla Metin ve Erdem Kıramer de yer aldı.