  • USD: 41,51 - 41,59
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Golfseverler Kemer Country'de!

Kemer Country Golf Kulübü’nde düzenlenen ‘Istanbul Airport Golf Cup’, bu yıl da büyük bir heyecanla tamamlandı.

Ekleme: 1.10.2025 - 09:11 Güncelleme: 1.10.2025 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
İGA İstanbul Havalimanı'nın ana sponsorluğunda yaklaşık 200 golf tutkununun katılım gösterdiği turnuva, son gün oynanan müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen turnuvada; iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Kıvanç Oktay, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Çağla Metin ve Erdem Kıramer de yer aldı.

Golfseverler Kemer Country'de!
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! İsrail'e ait gemiler müdahaleye başladı
Türkiye'den İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki
Sumud Filosu'ndan paylaştı! 'Bu gece İsrail tarafından tutuklanacağız'
ASELSAN'dan 'Bozkurt' heykeli! Ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı! 'Trump'a para verdiğimizi hatırlattım'
CHP'de sular durulmuyor! İki isim daha istifa etti
İsrailli bakandan skandal açıklama! Gazze’de kalanlar terörist sayılacak
11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Hazırlıklar tamamlandı
MSB duyurdu! Sumud'dan 11 kişi tahliye edildi
İsrail Filistinlilere ‘ölüm koridorunu’ dayatıyor! Siyonist bakandan alçak tehdit
DMM'den açıklama geldi! Kaan motoru hakkındaki iddialar yalanlandı
ABD’li istihbaratçıdan olası savaş senaryosu! Türkiye İsrail'i yok edebilir
Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve şirket CEO’suna tutuklama talebi
CHP'liler Çıldıracak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayakta Alkışlandı...
Ankara yine susuz! Kesintiler ve altyapı ihmalleri başkentliyi mağdur etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuşuyor
Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Niyazi Nefi Kara hakkında iddianame hazırlandı
TBMM'de yeni yasa dönemi!
Piyon Trump Gazze Planını Talimat İle gazzDeğişti!
Ankara'da Demir Ağlar Örülüyor!
Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

'Radar tuzağı' tartışmalarına son! Hız denetimlerinde yeni dönem

'Radar tuzağı' tartışmalarına son! Hız denetimlerinde yeni dönem

Yılan ihbar hattı kuruldu! Dev pitonlar sardı

Yılan ihbar hattı kuruldu! Dev pitonlar sardı

TÜİK Açıkladı ' Yapay Zekayı En Fazla Kim Kullandı ? '

TÜİK Açıkladı ' Yapay Zekayı En Fazla Kim Kullandı ? '

Uranyum Sıkıntısı Çekilmeyecek!

Uranyum Sıkıntısı Çekilmeyecek!

Android Auto İki Özellik Kazandı!

Android Auto İki Özellik Kazandı!