Dilan Deniz İlk Kez Konuştu!

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin'in ayrılık kararı şaşırtmıştı. Bir etkinlikte görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, ayrılık kararı sonrası ilk kez konuştu.

'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' ve 'Yarına Tek Bilet' gibi birçok başarılı projede yer alan 30 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz, sürekli sevgilisiRafael Cemo Çetin ile paylaşım yapıyordu.Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftten geçtiğimiz günlerde üzen haber geldi. Çift yollarını ayırma kararı aldı.Bir etkinliğe katılan güzel isim ayrılık sonrası ilk kez konuştu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, 'Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde.' dedi.