12 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sözleniyor!

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden İrem Derici, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Daha önce birkaç kez ayrılan İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber gelmişti.Kunukcu, Derici'ye yakın arkadaşlarının düğününde evlilik teklifinde bulunmuştu.Ünlü çiftin söz tarihi de belli oldu. Derici, 8 Ekim'de aile arasında bir söz kesileceğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.