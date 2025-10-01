12 Yaş Küçük Sevgilisiyle Sözleniyor!
Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan ünlü şarkıcı İrem Derici'den yeni haber var. Ünlü şarkıcının söz tarihi ortaya çıktı.
Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden İrem Derici, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Daha önce birkaç kez ayrılan İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber gelmişti.
8 EKİM'DE SÖZ KESİLECEK
Kunukcu, Derici'ye yakın arkadaşlarının düğününde evlilik teklifinde bulunmuştu.
Ünlü çiftin söz tarihi de belli oldu. Derici, 8 Ekim'de aile arasında bir söz kesileceğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.
Daha önce birkaç kez ayrılan İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber gelmişti.
8 EKİM'DE SÖZ KESİLECEK
Kunukcu, Derici'ye yakın arkadaşlarının düğününde evlilik teklifinde bulunmuştu.
Ünlü çiftin söz tarihi de belli oldu. Derici, 8 Ekim'de aile arasında bir söz kesileceğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.