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Beyaz Gazete
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Yaptığı paylaşım gündem oldu!

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Afra Saraçoğlu, son yayınladığı kare ile gündem oldlu.

Ekleme: 9.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 9.01.2025 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını dizisinin güzel Seyran'ı ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, bir dergiye verdiği pozlarla da gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu, özellikle son dönemde gösterdiği performans ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Takipçileri için sık sık hayatından kareler yayınlayan Saraçoğlu, son olarak da makyaj odasındaki hazırlık sürecini paylaştı.

Yaptığı paylaşım gündem oldu!

"AKLIM GİTTİ"

Ünlü isim, beyaz gömleğin içine ten rengi sütyen giydi ama görenler güzel ismi çıplak sandı. Güzel oyuncunun o anlarına anında "Çıplak sandım aklım çıktı", "Aklım gitti" yorumları yağdı.

Yaptığı paylaşım gündem oldu!

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