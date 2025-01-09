Ünlü oyuncu Türk mutfağına sardı!

Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, her paylaşımıyla şaşırtmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü model, sosyal medya hesabından yaprak sarma hazırladığı anları yayınladı.

Yeni yıl paylaşımları bitmek bilmiyor. Eski yıldan anılarını post atan ünlü isimlere bir yenisi daha ekledi.ABD'li model Bella Hadid, 2024'e ait özel anlarını paylaştı. Hadid, Osmanlı mutfağına özgü bir yemek olan yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını sayfasından yayınladı.YAPRAK SARAN GÜZELBu paylaşımı, özellikle Türk takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı.Bella Hadid’in sarma yaparken çekilen karesini, Türk hayranları yorum yağmuruna tuttu.