İtirafıyla şaşkına uğrattı

Dobra kişiliğiyle bildiğimiz ünlü şarkıcı İrem Derici, her katıldığı programda, her verdiği röportajda şaşırtmayı başarıyor.Derici, yine bir röportajında ikili ilişkilerinden estetik operasyonlarına kadar pek çok konuya değindi.Ünlü isim, "Hiçbir zaman kendimi saklamadım, her zaman olduğum gibi görünmeyi tercih ettim." diyerek, açıklamalarındaki içtenliğini bir kez daha ortaya koydu."EN ÇİRKİN BENDİM"Kendini eleştirmekten çekinmeyen ünlü şarkıcı, geçmişteki görünümü hakkında “Ben Türkiye’nin en çirkin kadınıydım” ifadelerini kullandı. Bu itirafıyla estetik süreçlerini açıkça dile getiren Derici, samimiyetini bir kez daha gösterdi.Şarkıcı İrem Derici, ikili ilişkilerle ilgili yaptığı itiraflarla yine dikkatleri üzerine çekti. Hem aldatıldığını hem de aldatma durumunda bulunduğunu açıklayan Derici, bu samimi itirafıyla hayranlarını şaşırttı. Çapkınlık konusunda ise farklı bir bakış açısı sunarak, "Çapkınlık kötü bir şey değil" ifadelerini kullandı.