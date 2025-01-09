  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İtirafıyla şaşkına uğrattı

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren samimiyetiyle dikkat çeken İrem Derici, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor.

Ekleme: 9.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 9.01.2025 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Dobra kişiliğiyle bildiğimiz ünlü şarkıcı İrem Derici, her katıldığı programda, her verdiği röportajda şaşırtmayı başarıyor.

Derici, yine bir röportajında ikili ilişkilerinden estetik operasyonlarına kadar pek çok konuya değindi.

Ünlü isim, "Hiçbir zaman kendimi saklamadım, her zaman olduğum gibi görünmeyi tercih ettim." diyerek, açıklamalarındaki içtenliğini bir kez daha ortaya koydu.

"EN ÇİRKİN BENDİM"

Kendini eleştirmekten çekinmeyen ünlü şarkıcı, geçmişteki görünümü hakkında “Ben Türkiye’nin en çirkin kadınıydım” ifadelerini kullandı. Bu itirafıyla estetik süreçlerini açıkça dile getiren Derici, samimiyetini bir kez daha gösterdi.

Şarkıcı İrem Derici, ikili ilişkilerle ilgili yaptığı itiraflarla yine dikkatleri üzerine çekti. Hem aldatıldığını hem de aldatma durumunda bulunduğunu açıklayan Derici, bu samimi itirafıyla hayranlarını şaşırttı. Çapkınlık konusunda ise farklı bir bakış açısı sunarak, "Çapkınlık kötü bir şey değil" ifadelerini kullandı.

İtirafıyla şaşkına uğrattı

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarr
Binance TR 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi: Türkiye’de kripto varlıkların geleceğine olan güven %79’a ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Fahrettin Altun: Gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız
Bakan Bolat: ‘‘Enflasyonda birkaç ay içinde 30’lu rakamları konuşacağız’’
CHP belediyeciliği artık şaşırtmıyor! SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Cevdet Yılmaz: Genç çiftlere maddi desteklerde son karar Meclis'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için yola çıkıyor!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog
İsrail'den yeni hamle: Askerlerinin kimliklerini gizleyecek
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik geriliyor
ABD tarihinin en büyük yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi
DEM Partili başkanlara gözaltı! Vekil belediye binası önünde çağrı yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması! 'Barışa katkı sağlamasını temenni ediyoruz'
Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar
X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor