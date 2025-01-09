  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İlanı aşk etti, Wanda'yı delirtti!

Yeni aşkını ilan eden Mauro Icardi Wanda Nara'yı kızdırdı. Wanda, çocuklarının başka bir kadınla aynı evde olmasına tepki gösterdi.

Ekleme: 9.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 9.01.2025 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Şu sıralar sakatlığı yüzünden yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Eski eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen hatta çocuklarının annesinin ihanetine de uğrayan yıldız futbolcu, yeni bir aşka yelken açtı.

"SEVGİ KAZANIR"

Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez’in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı. Paylaşımına, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İlanı aşk etti, Wanda'yı delirtti!

WANDA ADALET İSTİYOR

Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcuya sert eleştirilerde bulundu. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Beş küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum.”

Nara’nın bu açıklaması, Icardi’ye yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

KÜÇÜK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Wanda Nara, Mauro Icardi’den ayrıldıktan sonra Arjantinli rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki de sona ermişti. Nara, ayrılığın ardından Icardi ile geçmişteki fotoğraflarını yeniden paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı. Bu hamle, Nara’nın Icardi’ye geri dönmek istediği yönünde spekülasyonlara neden olmuştu.

İlanı aşk etti, Wanda'yı delirtti!
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarr
Binance TR 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi: Türkiye’de kripto varlıkların geleceğine olan güven %79’a ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Fahrettin Altun: Gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız
Bakan Bolat: ‘‘Enflasyonda birkaç ay içinde 30’lu rakamları konuşacağız’’
CHP belediyeciliği artık şaşırtmıyor! SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Cevdet Yılmaz: Genç çiftlere maddi desteklerde son karar Meclis'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için yola çıkıyor!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog
İsrail'den yeni hamle: Askerlerinin kimliklerini gizleyecek
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik geriliyor
ABD tarihinin en büyük yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi
DEM Partili başkanlara gözaltı! Vekil belediye binası önünde çağrı yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması! 'Barışa katkı sağlamasını temenni ediyoruz'
Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar
X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor