İlanı aşk etti, Wanda'yı delirtti!

Şu sıralar sakatlığı yüzünden yeşil sahalardan uzak olan Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Eski eşi Wanda Nara ile inişli çıkışlı ilişkisiyle sık sık gündeme gelen hatta çocuklarının annesinin ihanetine de uğrayan yıldız futbolcu, yeni bir aşka yelken açtı."SEVGİ KAZANIR"Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez’in çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşarak, iddiaları doğruladı. Paylaşımına, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” notunu ekleyen futbolcu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.WANDA ADALET İSTİYORMauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcuya sert eleştirilerde bulundu. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Beş küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum.”Nara’nın bu açıklaması, Icardi’ye yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.KÜÇÜK SEVGİLİSİNDEN AYRILDIWanda Nara, Mauro Icardi’den ayrıldıktan sonra Arjantinli rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki de sona ermişti. Nara, ayrılığın ardından Icardi ile geçmişteki fotoğraflarını yeniden paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı. Bu hamle, Nara’nın Icardi’ye geri dönmek istediği yönünde spekülasyonlara neden olmuştu.