Yeni tarzına binlerce yorum!

Oyunculuğu bırakan, artık mesleğine yapımcı olarak devam eden Burak Sağyaşar ile 2015 yılında dünya evine giren 42 yaşındaki Hatice Şendil, son yayınladığı kare ile dikkatleri üzerine çekti.Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hatice Şendil'in son leoparlı gönderisi gündem oldu.'ON KAPLAN GÜCÜNDE''On kaplan gücünde' notuyla paylaşım yapan Şendil, leopar elbisesi ile şov yaptı. 400 bine yakın izlenme alan videoya 18 bin 500 beğeni geldi.2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenen Hatice Şendil, 2017 yılında Can adını verdikleri oğlunu kucağına almıştı.