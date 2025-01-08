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Sarp Levendoğlu yeni hayatını anlattı

Pahalılıktan ve İstanbul'dan şikayetçi olan Sarp Levendoğlu, Datça'ya yerleşmişti. Yeni hayatından bahseden ünlü oyuncu, sade yaşantısından memnun olduğunu dile getirdi.

Ekleme: 8.01.2025 - 10:49 Güncelleme: 8.01.2025 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk edip Datça'da yaşamaya başlamıştı.

Datça'daki yaşamını anlatan Levendoğlu, şöhretin ve magazinin burada pek bir anlamı olmadığını vurguladı.

"BU BİR LÜKS"

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım" diyen başarılı oyuncu "Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks" dedi.

Sarp Levendoğlu yeni hayatını anlattı

"FIRSATÇILIĞA YER YOK"

Levendoğlu, "Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça’da şöhretin pek bir önemi yok. Pahalı arabalarını sergileyebileceğiniz bir bar yok. Restoranlarda herkes rahat. Eleştiri olarak söylemiyorum, ama şan şöhretin orada bir değeri yok. Üstelik Datça ekonomik bir yer. Fırsatçılık yapanlar oluyor, ama onlar da uzun süre tutunamıyor." diyerek, Datça'nın sakin ve doğal yaşamını benimsediğini belirtti.

Bodrum’daki yüksek yaşam maliyetlerine de dikkat çeken Levendoğlu, Datça'nın daha ekonomik bir yaşam sunduğunu belirtti.

"4 ÇEŞİT YEMEK EN FAZLA 200 TL"

“Datça’da bir esnaf lokantasına gidiyorum. Spordan sonra dört çeşit yemek yiyorum; en fazla 200 lira ödüyorum" diyen oyuncu şunları söyledi:

"Bodrum’da lahmacun ve ayranın 1.500 lira olduğunu söylüyorlar. Geçenlerde arkadaşlarım geldi, 14 kişi lahmacun ve ayran yedik; toplam 1.400 lira ödedik. Hesap ortada bir kilo undan 40 lahmacun çıkar."

Pandemi döneminde köy hayatını deneyimlemek için Datça'ya gelen bazı kişilerin, kısa süre sonra sıkıldıklarını ve geri döndüklerini belirten Levendoğlu, köy yaşamının gerçekte sosyal medyada gördükleri gibi olmadığını vurguladı:

"DOMUZLARDAN KORKMAYACAKSIN"

"Sosyal medyada köy hayatını izleyip geliyorlar, ama gerçek hayat öyle değil. Köy hayatında doğalgaz yok mu diye soruyorlar. Yok diyorum. Odun kıracak, bahçeyle ilgilenecek ve doğayla iç içe olacaksın. Bahçeye yaban domuzları geldiğinde korkmayacaksın. Böceklerden korkanlar ise bu hayatta yıpranıyor. Köy yaşamının doğası bu."
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