  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur itirafı geldi!

Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, Ferdi Tayfur ile iligli bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 7.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 7.01.2025 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2024 günü vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, 4 Ocak günü son yolculuğuna uğurlandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

"Çeşme", "Hatıran yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Tayfur hakkında Umut Akyürek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tayfur'un cenaze törenine katılan ünlü isim, üzüntüsünü "Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçek bir sanatçıyı, gerçek bir halk ozanını, duruşuyla ve tavrıyla örnek birini kaybettik. Hastaydı ama hala inanamıyorum öldüğüne." sözleriyle dile getirmişti.

Akyürek, yıllar sonraki itirafıyla herkesi şaşırttı. Ünlü isim sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"KLİPTE OYNAMIŞ"

"Yağmurlu bir günde son görevimizi yaptık. Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum, bazı insanlar vardır Ferdi ağabey gibi ölüm hiç yakışmıyor onlara. Yaşı kaç olursa olsun sanki ölümsüzmüş gibi geliyor. Ferdi ağabey benim hayatımda ve eşimin hayatında hakikaten babalık yapmış bir insandır. 34 yıl önce vokalistliğini yaptık, bize ekmek verdi. Sahne tozunu ilk onunla yuttuk. Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim, klipte de oynadım. Hatta o dönem bir albüm çalışması da yaptık.

Ben o yıllarda konservatuvar hazırlık sınıfındaydım. Ferdi Tayfur'un, eserlerini okutacak bir kadın solist aradığı haberi yayıldı. Özer Arkun vesilesiyle ben bu iş için gittim, beğendiler ve albüm için 12 şarkı okudum. Fotoğraflar bile çekildi ama ben son anda kararsız kaldım. Ancak Ferdi ağabey o kadar büyüklük gösterdi ki... Bana ne kırıldı ne gücendi. 'İçine nasıl siniyorsa öyle yap kızım. Ben hep arkadandayım' dedi. Ben öğrencilik yıllarım boyunca onun vokalistliğini yaptım."

Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur itirafı geldi!
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarr
Binance TR 2025 Kripto Varlık Kullanıcı Anketi: Türkiye’de kripto varlıkların geleceğine olan güven %79’a ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Fahrettin Altun: Gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız
Bakan Bolat: ‘‘Enflasyonda birkaç ay içinde 30’lu rakamları konuşacağız’’
CHP belediyeciliği artık şaşırtmıyor! SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
MSB nefeslerini kesti! 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Cevdet Yılmaz: Genç çiftlere maddi desteklerde son karar Meclis'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış için yola çıkıyor!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog
İsrail'den yeni hamle: Askerlerinin kimliklerini gizleyecek
TÜİK kritik veriyi açıkladı! İşsizlik geriliyor
ABD tarihinin en büyük yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi
DEM Partili başkanlara gözaltı! Vekil belediye binası önünde çağrı yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan açıklaması! 'Barışa katkı sağlamasını temenni ediyoruz'
Yeni evlenene ucuz konut geliyor! İşte detaylar
X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

X yeni sistemini devreye alıyor! Belli hesaplar için zorunlu olacak

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

HMPV virüsü yayılıyor! Üç grup risk altında

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

WhatsApp büyük güncelleme! Yeni sekme geliyor

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Emeklilik şartları değişti: Artık o belgeye göre belirlenecek

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Adana'da 'pes' dedirten görüntü: Piknik yapan ailenin aracını böyle soydu

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor

Sivas'ta bir ahırda bulundu! 22 yıldır çıkarılmayı bekliyor