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Beyaz Gazete
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TikTok kazancı şoke etti!

Katıldığı porgramda cinsel hayatını anlatınca gündem olan Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceyla, TikTok kazancıyla da gündeme geldi.

Ekleme: 7.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 7.01.2025 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'dan ayrılan Mehmet Ali Erbil çifti gündemden düşmüyor.

Bir küs bir barışık giden ilişkilerinde açıklamalarıyla dikkat çeken ikiliden Ceylan son olarak cinsel hayatlarını açık açık anlattı.

Gülseren Ceylan, Erbil'in kendisini tatmin ettiğini söyleyerek 'Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı' demişti.

Ceylan, bu açıklamadan sonra kazancıyla da gündeme geldi. Evinde para makinesi olduğunu söyleyen Gülseren Ceylan, Pınar Kerimoğlu'nun sorusu üzerine şunları söyledi:

'10 DAKİKADA 30 BİN TL KAZANDIM'

“TikTok'ta yayın yaparak para kazanıyorum. İnsanlar hediye atıp ‘Evinizi gezdirin' vs. istiyorlar. O yayında 10 dakikada 30 bin TL kazandım.'

'BİR AY PEŞİMDEN KOŞTU'

Gülseren Ceylan, bir gün TikTok'ta canlı yayındayken Mehmet Ali Erbil ile tanıştıklarını ve Erbil'in kendisini İstanbul'a davet ettiğini de söyledi. Bir süre sonra İstanbul'a geldiğinde görüştüklerini belirten Ceylan, “Bir kere görüştük ve zaman geçirdik. Sonrasında Bodrum'a gittim ama asla peşimi bırakmadı. Bir ay peşimden koştu, ‘Ben sensiz yapamam' dedi. Ben de beni bu kadar sevdiğine inandım ve ailemi karşıma alıp onunla bir yola çıktım.” şeklinde anlattı.

TikTok kazancı şoke etti!
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