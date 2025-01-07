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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

“Yasa dışı bahis” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adreste gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Ekleme: 7.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 7.01.2025 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kerimcan Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi.

Durmaz'ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı öne sürüldü.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlere yönelik soruşturma sürerken; Durmaz'ın da yasadışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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