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Hamdi Alkan'ın evlat özlemi...

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan, Survivor 2025'e katılan büyük kızı Zeynep Alkan'a olan özlemini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Ekleme: 7.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 7.01.2025 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, geçtiğimiz haftalarda Survivor'a giden kızı Zeynep Alkan'ı şimdiden özledi. Alkan, olan özlemini dile getirdi.

Ekranların en sevilen programlarından Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler kıyasıya rekabet ediyor. 1 Ocak'ta başlayan Survivor'da düelloda kaybederek adaya veda eden ilk isim isim Kübra oldu.

HAMDİ ALKAN KIZINI ÖZLEDİ

Eleme sonrası yarışmacılar bir sonraki ismin kendileri olmaması için rekabete tam gaz devam ederken, kızı Survivor'da yarışan Hamdi Alkan'dan bir özlem paylaşımı geldi.

Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızının fotoğrafını paylaşan Hamdi Alkan, fotoğrafa "Şimdi uzaklardasın" notunu düştü.

Hamdi Alkan'ın evlat özlemi...

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