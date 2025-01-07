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Ferdi Tayfur'un avukatı canlı yayına bağlandı!

Ferdi Tayfur’un avukatı ateş püskürdü. Kızına miras bıraktı mı, yoksa men mi etti sorularının hepsini Avukat Hakan Tümgüç yayına bağlayarak cevapladı. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’da.

Ekleme: 7.01.2025 - 15:11 Güncelleme: 7.01.2025 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Tüm Türkiye'nin merak ettiği olayda Ferdi Tayfur'un avukatı canlı yayına bağlandı.
Miras söyletinlerine verdiği cevaplar ise gündeme bomba gibi düştü. İşte o cevaplar ve magazincilerimizin yorumları:

Avukat Hakan Tamgüç “ Günaydınlar efendim iddialar değil direkt doğru. Ferdi abi sözünden dolayı onu ötelemişti bu olayı konuştuk bununla ilgili işlemlere başlamıştım zaten, az çok biliyorsunuz kendisine yapılan çok büyük saygısızlıktır. Var gerek kızı, gerek Necla Hanımın damadı tarafından Ferdi abi kesinlikle kızı ile barışması Tuğçe Hanımla şarkılarını okumamak adına bir davası bile var hala devam etmekte. Bu bir iddia değildir doğrudur. Gece yarısı beni Tuğçe Hanımla beraber aradılar hem bana hem Ferdi abiye küfürler ettiler ama bu yalana rağmen hala çıkmış konuşuyor. Bu bizi gerçekten üzdü. Yeğenlerim miras kavgası falan ediyor diyor ama hepsi yalan. Nilüfer Hanım onun öz kızı gibiydi. Gerçek sebebinin ne olduğunu bilmiyordum ama Ferdi abinin açık bir tutumu vardı. O da kızının kendisini üzdüğünü ve küfür ettiği için evlatlıktan reddedecekti. Hastanede değerli Ferdi abimiz bu şekilde noterde işlem yapılması doğru değil Biz daha acımızı yaşamadan bir gün sonra bir gazeteci çıkıp bunları söylüyor bu kadar halka mal olmuş Türk değerlerini taşıyan bir adamı arkasından böyle konuşmak hoş değil. Çok teşekkür ederim, Ferdi bey sizi inanılmaz seviyordu Bilal bey.

Ferdi Tayfur'un avukatı canlı yayına bağlandı!

Didem Delen” Mal varlığı ve serveti de konuşulmaya başladı. Ayaktayken verdiği son röportajı Bilal Özcan ile beraberdi. Hiçbir basın kuruluşuna konuşmazdı fakat bu halde Bilal Özcan’a konuşmuştu başımız sağ olsun.

Bilal Özcan” Necla Hanımın ve kızının öfkesinin gerçek sebebi nedir? Ferdi Tayfur’un kızı “sen iğrenç bir babasın” diye mesaj atıyor. Bu kızışmanın ana ortak noktası ne zaman patladı?

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