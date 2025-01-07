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Ferdi Tayfur'dan çocuklarına dev miras: Her birine 600 milyon TL...

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta sanatçı Ferdi Tayfur, arkasında 80 daire, 7 villa ve Marmaris’te bir ada bıraktı. Tayfur'un yaklaşık 3 milyar TL'yi bulan mirası ise 5 çocuğu arasında bölüştürülecek.

Ferdi Tayfur'dan çocuklarına dev miras: Her birine 600 milyon TL...
Ekleme: 7.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 7.01.2025 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta hayata veda eden Ferdi Tayfur, sevenlerini yasa boğdu.
Ölümünün ardından Tayfur için unutulmaz bir anma ve cenaze töreni düzenlendi.
Ferdi Tayfur'un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından ortaya çıkan serveti ise dikkat çekti.

USTA SANATÇIDAN GERİYE NELER KALDI NELER
Tayfur'dan geriye 80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada başta olmak üzere pek çok gayrimenkul kaldığı öğrenildi.
Usta sanatçının 3 milyar TL'yi bulan serveti ise çocuklarına kaldı.

5 ÇOCUĞU ARASINDA BÖLÜŞTÜRÜLECEK
Sabah'ın haberine göre, Ferdi Tayfur'un serveti muhtemelen sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek.
Bu hesaba göre her çocuk bu servetten 600 milyon lira pay alacak gibi görünüyor.


Ferdi Tayfur'dan çocuklarına dev miras: Her birine 600 milyon TL...

KİŞİ BAŞI 600 MİLYON TL...
Öte yandan yaşamı boyunca tek resmi evlilik yapan Tayfur, Marmaris'teki yaşadığı yer için hep 'Cennetim' benzetmesini kullanıyordu.
Bugün Tayfur'un sahip olduğu yarımada için bölgedeki emlakçılar, 'En az 12 milyon dolar eder' diyor.
Türk lirasına çevrildiğinde ise bu arazinin fiyatı en az 400 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor.
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