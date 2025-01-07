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Alişan canlı yayına bağlandı

Alişan yeni şarkısı hakkında Söylemezsem Olmaza konuştu. Yeni şarkısına güveni tam olan Alişan yeni şarkı yapmanın zor ve kimsenin cesaret edemediğini söyledi. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz’da.

Ekleme: 7.01.2025 - 15:17 Güncelleme: 7.01.2025 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Türk pop dünyasının ünlü ve başarılı ismi Ali Şan Söylemezsem, Olmaz'a katıldı.
Yeni çıkardığı şarkısından da bahseden ünlü popçu, yeni yaptıracağı okuldan da bahsetti. 
İşte Alişan'ın yorumları:

Tüm herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Mert Ekren'e ait beste. Çok güzel bir yapım dün itibari ile dijital platformlara girdi. Çekince değil ama yeni bir şarkıyı patlatmak çok zor, eski şarkıların patladığı bir piyasa da.
Yeni bir şarkıyı sevdirmek çok zor ama ben şarkıma güveniyorum.
Şarkıda ki sözler gerçek bir hikayeden alıntı değil ama tabii ki bazı şeyler yarım kalıyor. Bir sonra ki sözünü tahmin ettiğimiz kafiye ile dolu bir şarkı değil, çok kaliteli sözler. Ferdi Tayfur ile 1999 ya da 2000 yılında halk konserinde denk gelip sohbet etme imkanı bulmuştum. Bende çok yeniydim onun dışında çok bir araya gelemedik ama cenazesini gördük, Allah herkese öyle bir vedayı nasip etsin. Herkes böyle veda etmek ister dünyaya bende bu kadar sevenim olsun isterim. Bizim için önemli olan cenazenin kalabalık olması bilirsiniz. Sinema filmi yapmak çok zor.

Alişan canlı yayına bağlandı

Şuan yaptığım iş ile itibari ile olmuyor. Şimdi dizileri iki buçuk saat ve haftanın altı günü çalışmak zorunda kalıyorsun zaten hepsi sinema gibi eskiden kırk dakika falandı. Ben televizyon programımdan çok mutluyum. Memleketime Bingöl'e kardeşimi yaşatacak bir eğitim kurumu yaptırmak ve onu yaşatmak çok istiyorum. Güzel yayınlar dilerim.
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