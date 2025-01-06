Yeni aşkıyla görüntülendi

Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in ilişkisi, 2023'ün yaz aylarında Bodrum'da bir eğlencede görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.İkilinin daha görüntülenmemeleri Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in ayrıldıkları yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. 2024'ün yaz aylarında tekrar görüntülenmeleriyle ayrılık iddialarının doğru olmadığı gözler önüne serildi.Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Özdemir, ayrılığı; "Çok da konuşmaya gerek yok bence bu konu hakkında. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu böyle ilk ben söylemek de istemezdim. Herkes ayrılık acısı yaşıyor. Yaşamayan var mı?'' şeklinde açıkladı.Bestemsu Özdemir'in ayrılık acısı, 10 gün sürdü. Özdemir, Arnavutköy'deki bir mekânda yeni erkek arkadaşıyla görüldü. Özdemir, yeni ilişkisi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.