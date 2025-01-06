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Wanda Nara ve küçük sevgilisi L-Gante ayrıldı: 'Çocuklarımın bana ihtiyacı var'

Eşi Mauro Icardi'yi aldatmasıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan dikkat çeken yeni hamle. 13 yaş küçük rapçi L-Gante'yle aşk yaşayan Wanda Nara, ilişkisiyle ilgili aldığı yeni kararı sosyal medya hesabından açıkladı.

Wanda Nara ve küçük sevgilisi L-Gante ayrıldı: 'Çocuklarımın bana ihtiyacı var'
Ekleme: 6.01.2025 - 10:31 Güncelleme: 6.01.2025 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı.

Wanda Nara cephesinden şaşırtan bir karar geldi. Nara, aldığı o kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

'SANCILI HUKUK DURUMUM VAR'

Wanda Nara, 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile ilişkisine son verdi. Ele olan fotoğrafını paylaşan Wanda Nara, 'Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım' ifadelerini kullandı.

L-Gante de Wanda Nara'yla birlikte çekildikleri fotoğrafını paylaşarak 'Bu roman ben olmadan çoktan bitmişti.' notunu düştü.

ICARDİ'Yİ PAYLAŞMAYA BAŞLADI

Ayrılık açıklamasının öncesinde de Wanda Nara, rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından Icardi ile birlikte çektirdiği fotoğrafları yeniden paylaşmıştı ve ünlü futbolcuyu Instagram'da yeniden takip etmeye başlamıştı.

Wanda Nara ve küçük sevgilisi L-Gante ayrıldı: 'Çocuklarımın bana ihtiyacı var'

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