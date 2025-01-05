Orhan Gencebay’dan Ferdi Tayfur’a veda!

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor.Tayfur'un dostu Orhan Gencebay, sahneye davet edildi. Gözyaşlarına halim olamayan Gencebay, önce tabutu öptü. Gencebay, konuşmasında şunları söyledi:'Sevgili kardeşim şu anda son yolculuğuna çıkıyor fakat bu dünyada ne yaptıysa iyi yapmalı diyoruz ya o bu dünyada yapacaklarını en iyi şekilde yaptı.Gerçekten kimseye nasip olmayacak bir ilgiyle karşılandı. Benim kardeşimdi. Ferdi kardeşime halkımız muazzam bir ilgi gösterdi. 70'li yıllarda bizi birbirimize rakip hale getirdiler.70'li yıllarda siyasi olarak art niyetli olanlar vardı. Bizi Ferdici ve Orhancı olarak ayıranlar oldu. Aramızı açmaya çalışanlar oldu. Ama biz çok iyi dosttuk.Şu an çok ateşim var. O nedenle sahneye bu şekilde çıktım'