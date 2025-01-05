Hande Yener'den aşk itirafı geldi

Hülya Avşar'ın Youtube programına katılan Hande Yener, samimi açıklamalar yaptı.Özel hayatına dair konuşan Yener'in en fazla aşk itirafı yaptığı anlar dikkati çekti.Yener, 5 yıldır hayatında biri olduğunu ve bir hayli de mutlu olduğunu söyledi.Hande Yener, "Sevgilin var mı?" şeklindeki soruya ise "5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor.İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum.' 'Rol mü yapıyorsun bana' dedim ve annesiyle tanıştım" yanıtını verdi.Yener'in bahsettiği kişi ise prodüktörü Misha.Hande Yener, ayrıca yıllar önce Hülya Avşar'a kendisini keşfettiği için "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" diyerek teşekkür etti.