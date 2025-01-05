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Hande Yener'den aşk itirafı geldi

Hande Yener, prodüktörü Misha ile 5 yıldır gözlerden uzakta bir ilişki yaşadığını itiraf etti.

Ekleme: 5.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 5.01.2025 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Hülya Avşar'ın Youtube programına katılan Hande Yener, samimi açıklamalar yaptı.
Özel hayatına dair konuşan Yener'in en fazla aşk itirafı yaptığı anlar dikkati çekti.
Yener, 5 yıldır hayatında biri olduğunu ve bir hayli de mutlu olduğunu söyledi.

AŞK İTİRAFI: 5 YILDIR SEVGİLİM VAR
Hande Yener, "Sevgilin var mı?" şeklindeki soruya ise "5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor.
İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum.' 'Rol mü yapıyorsun bana' dedim ve annesiyle tanıştım" yanıtını verdi.
Yener'in bahsettiği kişi ise prodüktörü Misha.


Hande Yener'den aşk itirafı geldi


HÜLYA AVŞAR'A DA TEŞEKKÜR ETTİ
Hande Yener, ayrıca yıllar önce Hülya Avşar'a kendisini keşfettiği için "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" diyerek teşekkür etti.
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