Bülent İnal, Cüneyt Mete, Ebru Özkan Saban gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Emel karakterini canlandıran Mine Tugay'ın güzellik sırrı ortaya çıktı. Pürüzsüz cildiyle yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki ünlü oyuncunun yüzüne uyguladığı maske dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın hem hesaplı hem de uygulaması oldukça kolay olan güzellik sırrı...

Medcezir, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan Mine Tugay'ın son adresi atv'nin sevilen dizisi Can Borcu oldu.Emel karakteriyle izleyici karşısına geçen oyuncu, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Tugay'ın oyunculuğu kadar güzelliği de çok konuşuldu.Pürüzsüz cildiyle yıllara meydan okuyan 46 yaşındaki ünlü oyuncunun güzellik sırrı da ortaya çıktı.Mine Tugay'ın 3 malzeme ile hazırladığı maske "Hem hesaplı hem kolay" dedirtti.Peki Mine Tugay'ın bütün yaşlılık izlerini adeta silgi gibi silen maskesinde neler var? İşte Mine Tugay'ın güzellik sırrı...1 yemek kaşığı bal1/2 çay kaşığı zerdeçal1/2 çay kaşığı limon suyuBir kasede balı, zerdeçalı ve limon suyunu iyice karıştırın, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.Yüzünüzü temizleyin ve kurulayın.Hazırladığınız karışımı yüzünüze nazikçe sürün, göz çevresinden kaçının.Maskeyi yüzünüzde 10-15 dakika kadar bekletin.Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayarak maskeyi temizleyin.Cildinizi nemlendirmek için hafif bir cilt kremi uygulayın.