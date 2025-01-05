Dini değelere hakaret etmişti.. Gözaltında!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, türban takarak çektiği bir videoyu paylaşmasının ardından "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Tartışmalara yol açan videoyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Övüç'ün Yılbaşı programı sonrası İzmir'den İstanbul'a dönerken türban takarak uçakta çektiği ve 'İstanbul geliyore' notuyla paylaştığı video, sosyal medyada büyük tepki topladı.Kısa sürede gündem olan video, dini değerleri alay konusu yaptığı gerekçesiyle eleştirilirken kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Gelen şikayetlerin ardından harekete geçen yetkililer, Övüç'ü ifadesini almak üzere Vatan Emniyet'e götürdü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.