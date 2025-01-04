Ferdi Tayfur’un 'Emmioğlu' şarkısını seslendirdi

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki ünlü sanatçı Tayfur, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.Tayfur, 'Bana Sor', 'İçim Yanar', 'Bana da Söyle' ve 'Emmioğlu' gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında derin izler bıraktı.Şarkıcı yaptığı taziye paylaşımında; "Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur’un mekânı cennet olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullanmıştı.Son olarak, Tarkan, Ferdi Tayfur’un sevilen şarkısı 'Emmioğlu'nu seslendirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Tarkan bu duygu dolu paylaşımla, Tayfur’a olan saygısını ve sevgisini bir kez daha gösterdi.