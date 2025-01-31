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Simge Sağın'dan Icardi yorumu

En son yaptığı açıklamada "Kısmetimi kapatıyor" demişti! Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi yorumu geldi.

Ekleme: 31.01.2025 - 09:35 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu, son dönemde magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

Kızlarının annesi 11 yıllık eşi ile boşanma aşamasında olan Icardi, ihaneti çabuk unuttu. Arjantinli futbolcu şu sıralar model China Suarez ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiriyor.

"ÇOK MUTLU OLSUN"

Uzun bir dönem adı Icardi ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Simge Sağın, açıklama yaptı.

Bu ilişki hakkında da konuşan Simge Sağın, "Çok mutlu olsunlar" diyerek ikiliye mutluluk diledi.

Aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında ise net bir açıklama yapmaktan kaçınan şarkıcı, özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirtti.

Simge Sağın'dan Icardi yorumu
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