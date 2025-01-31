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Aslıhan Doğan'dan romantik paylaşım

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ın 38. yaş gününü sosyal medyada duygusal bir mesajla kutladı. Instagram hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilen bir kareyi paylaşan Doğan, fotoğrafa “İyi ki doğdun, seni çok seviyorum” notunu düştü. Romantik paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü!

Ekleme: 31.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Eski milli futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de dünyaevine giren sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Eyüpspor'u çalıştıran eski futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın mutlu evlilikleri devam ediyor.

İki erkek çocuğu olan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, her fırsatta ne kadar kalabalık bir aile olmak istediklerini dile getiriyordu. Sosyetik güzel, "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var, üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

Arda Turan, bugün 38 yaşına girdi. Eski milli futbolcunun eşi Aslıhan Doğan, Instagram hesabından romantik bir doğum günü kutlaması yayınladı.

Doğan, eşinin doğum gününü; ''Beraber büyüdüğümüz her seneye, en iyi en kötü güne, güldüğümüz, ağladığımız, her dakikaya, çocuklarımızla olan her saniyemize, kelimelerle değil tebessümle göz göze geldiğimiz her ana. El ele yürüdüğümüz yola, uyurken barıştığımız her kavgaya iyi ki doğdun, seni çok seviyorum.'' sözleriyle kutladı.

Aslıhan Doğan'dan romantik paylaşım

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