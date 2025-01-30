Filtre iddialarına cevap verdi!

1963 yılında katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra oyunculuk kariyerine adım atan Sevim Emre, ünlü şarkıcı Orhan Gencebay ile aşk yaşamaya başlayınca mesleğini bırakmıştı.Son dönemde Instagram'ı aktif olarak kullanan Sevim Emre, fotoğraflarında filtre kullanmasıyla ilgili adından söz ettiriyor.Yaptığı photoshop yüzünden sürekli eleştirilen Sevim Emre, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.80 yaşındaki Sevim Emre, filtre kullanıyor haberleri sonrası imalı bir gönderi yayınladı."MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"Emre, paylaşımına ''Bütün boş konuşanlara benim cevabım. Meyve veren ağaç taşlanır çünkü biz kötülükle beslenenlerin olmak isteyip de olamadıkları yerde ve sevgi dolu gönüllerdeyiz. Gönül dostlarımıza gönül bahçemden solmayan çiçekler yolluyorum.'' notunu düştü.Paylaştığı fotoğrafa şarkıcı Cansever'in 'anten taksın' şarkısını ekleyen Sevim Emre'nin paylaşımına yorum yağdı.