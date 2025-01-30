11 yıllık evliliğini bitirdi!

Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Saadet Işıl Aksoy, 11 yıllık evliliğini bitiyor. Saadet Işıl Aksoy kızını ülkesinde büyütmek için Amerika'dan Türkiye'ye döndü.

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy 2014'te nikah masasına oturduğu, 4 yaşındaki kızı Marisa Gülcan'ın babası Pamir Kıramer ile evliliğine nokta koyma kararı aldı.



Evlendikten sonra 11 yıl Amerika’da yaşayan oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Türkiye’ye döndü.



"ÜLKEMDEN KOPAMADIM"



Ünlü oyuncu, "Buraya temelli geldim, ülkemden kopamadım. Çocuğum var ve burada büyümesini istiyorum.



Hayatımın geri kalanını vatanımda geçirmek istiyorum. Artık Amerika’ya dönmeyeceğim. Kızımı; anneannesi, teyzeleri ve dayıları ile büyütmek istiyorum" dedi.