İsmail Balaban müjdeyi verdi

2021 yılında Survivor'a katılarak şampiyon olan başpehlivan İsmail Balaban, Survivor 2025'te de mücadele edecek.Balaban, ilk oyun öncesi yaptığı açıklamada bebek müjdesi verdi.Survivor'da tanıştığı İlayda Şeker ile arkadaşlığı aşka dönen İsmail Balaban, 2022 yılında nikah masasın oturmuştu.Yarışmaya katılıp katılmama konusunda tereddüt ettiğini söyleyen Balaban, şöyle konuştu: "İlayda hamile. Beni en çok zorlayacak olan şey de bu. Yarışma için anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik.

Buraya gelip gelmemekte de çok kararsız kaldım. O da beni destekleyerek gitmemi istedi. İnşallah üstesinden geleceğim. 11. haftanın içindeyiz 1-2 hafta sonra cinsiyeti belli olacak."