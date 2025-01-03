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İsmail Balaban müjdeyi verdi

Eski şampiyon İsmail Balaban, Survivor 2025'te müjdeli haberi paylaştı. Balaban, konuşmasında yarışmada tanışıp evlendiği eşi İlayda Şeker'in hamile olduğunu söyledi.

Ekleme: 3.01.2025 - 09:32 Güncelleme: 3.01.2025 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
2021 yılında Survivor'a katılarak şampiyon olan başpehlivan İsmail Balaban, Survivor 2025'te de mücadele edecek.

Balaban, ilk oyun öncesi yaptığı açıklamada bebek müjdesi verdi.

Survivor'da tanıştığı İlayda Şeker ile arkadaşlığı aşka dönen İsmail Balaban, 2022 yılında nikah masasın oturmuştu.

"ÇOK ZORLANDIM"

Yarışmaya katılıp katılmama konusunda tereddüt ettiğini söyleyen Balaban, şöyle konuştu: "İlayda hamile. Beni en çok zorlayacak olan şey de bu. Yarışma için anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik.

Buraya gelip gelmemekte de çok kararsız kaldım. O da beni destekleyerek gitmemi istedi. İnşallah üstesinden geleceğim. 11. haftanın içindeyiz 1-2 hafta sonra cinsiyeti belli olacak."

İsmail Balaban müjdeyi verdi
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