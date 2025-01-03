Eski eşinden ilk açıklama!

Türk arabesk müziğinin en önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşamını yitirdi.Sanatçı için yarın İstanbul'a cenaze töreni düzenlenecek.Necla Nazır, vefat eden eski eşi için şu açıklamayı yaptı:"KIYMETLİ BİRİYMİŞ""Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş."KIZLARI YÜZÜNDEN KAVGALILARDISon dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadı ile marka oluşturmasının hemen ardından kendi soyadını kullanmasına yasak getirmişti.Baba-kız arasındaki gerilime Necla Nazır da dahil olmuştu.