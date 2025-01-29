CZN Burak'a sürpriz misafir!

‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan ve ilham veren projeleriyle gönüllere dokunan internet fenomeni şef Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir şube daha açtı..Etiler semtinde açılışı yapılan restorana ziyaretçi akını sürüyor..Son olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, CZN Burak'ın yeni şubesine geldi.CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Gomis ile mutfağa girerek hünerlerini sergiledi.O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:Czn Burak vs Czn Gomis sizce hangisi daha iyi Chef ?Gomis abim Etilerde yeni açtığım Czn Burak Restaurantımın açılış ziyaretine geldi çok teşekkür ederim