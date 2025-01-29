CZN Burak'a sürpriz misafir!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, İstanbul Etiler'de yeni restoranının açılışını yapan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir'i ziyaret etti.
‘En Güzel Bağ Sevgidir’ sloganıyla tanınan ve ilham veren projeleriyle gönüllere dokunan internet fenomeni şef Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir şube daha açtı..
Etiler semtinde açılışı yapılan restorana ziyaretçi akını sürüyor..
Son olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, CZN Burak'ın yeni şubesine geldi.
GOMIS İLE MUTFAKTA
CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Gomis ile mutfağa girerek hünerlerini sergiledi.
"CZN BURAK vs CZN GOMIS"
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
Czn Burak vs Czn Gomis sizce hangisi daha iyi Chef ?
Gomis abim Etilerde yeni açtığım Czn Burak Restaurantımın açılış ziyaretine geldi çok teşekkür ederim
Etiler semtinde açılışı yapılan restorana ziyaretçi akını sürüyor..
Son olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, CZN Burak'ın yeni şubesine geldi.
GOMIS İLE MUTFAKTA
CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, Gomis ile mutfağa girerek hünerlerini sergiledi.
"CZN BURAK vs CZN GOMIS"
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
Czn Burak vs Czn Gomis sizce hangisi daha iyi Chef ?
Gomis abim Etilerde yeni açtığım Czn Burak Restaurantımın açılış ziyaretine geldi çok teşekkür ederim