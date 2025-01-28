Son halini gören inanamadı!

Sadece ünlü kadınlar değil erkekler de yaşlanmamak için hem bakımlarını hem de estetiklerini eksik etmemeye başladı. Ünlü şarkıcı Cenk Eren de geçtiğimiz yıl estetikliler kervanına katıldı. Ünlü şarkıcı yüzünü gerdirerek herkesi şaşkına çevirdi. Sanatçı yeni paylaşımında da yüzünün son halini paylaştı.58 yaşındaki ünlü isim, estetik olduktan 9 gün sonra yüzünün halini paylaşıp, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" mesajını yazmıştı."BÖYLE GÖRÜNMEK İÇİN"Yüzünün oturmasını bekleyen Eren, operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden estetik yaptırdığını açıkladı.Eren, paylaşımına şu notu düştü: "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için... Saygılar sevgiler."