Muazzez Ersoy'dan kritik uyarı!

Türk müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, dolandırıcıların hedefinde. Ersoy'un adını kullanan dolandırıcılar, sahte ilaç ve krem reklamları yaptı.İsminin dolandırıcılar tarafından kullanıldığını fark eden Muazzez Ersoy, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu."BU OLAY AVUKATIMDA"Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Muazzez Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı.Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım, rol almadım.Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın."