  • USD: 35,60 - 35,66
  • EURO: 37,31 - 37,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü oyuncudan 'fotoğraf' tepkisi!

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Görkem' karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Özge Özacar, Cihangir'de görüntülendi. Ünlü isim, muhabirlerin kendisini çektiğini görünce beklenmedik bir tepki verdi.

Ekleme: 27.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Cuma akşamları izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, geçtiğimiz haftalarda projeye veda etmişti.

Sosyal medya hesabından karakteri Görkem'e ve diziye veda eden Özacar: "İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki. Görkem’i canlandırmak, hikayesini anlatmak çok büyük bir mutluluktu benim için" diyerek veda paylaşımı yapmıştı.

Ünlü oyuncudan 'fotoğraf' tepkisi!

TEPKİ GÖSTERDİ

Özge Özacar, önceki akşam Cihangir de popüler bir mekanda arkadaşları ile bir araya gelerek yemek yedi. Özacar, mekan çıkışı patlayan flaşlara tepki gösterdi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Ünlü isim, "Arkadaşlar benden izin aldınız mı çekiyorsunuz konuşmak da istemiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik şimdi evimize gideceğiz" diyerek hemen önünde taksi olmasına rağmen yarım saat mekan önünde taksi bekledi.

Ünlü oyuncudan 'fotoğraf' tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarr!
Suriye'de yeni dönem! Esad rejiminin bıraktığı “enkaz” kaldırılıyor
Bakan Kurum'dan İstanbul için Yarısı Bizden çağrısı: Dönüşüm dışında bir seçenek yok
Grand Kartal Otel 78 kişiye mezar olmuştu! Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa için karar verildi!
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma
MİT’ten siber casusluk operasyonu: Çok sayıda tutuklu var
AK Parti MKYK toplanıyor!
Bakan Bolat: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kartal'da yolcu minibüsü işyerine girdi: Çok sayıda yaralı var!
Yunan medyasının gözü korktu: Mavi Vatan hamlesi panikletti! “Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor”
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle dalga geçen 6 kişi yakalandı
Tatil dönüşü TBMM'de yoğun mesai
Destek paketi açıklandı: Şubat’ta hesaplara yatacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Kartalkaya'daki yangında ailelerle dalga geçmişlerdi: 3 şüpheliye gözaltı
Bakan Fidan'dan Irak'ta mesajlar: Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz
Yasa dışı bahise geçit verilmedi! Bakanlık rakamları açıkladı: 233 bin site kapatıldı
Irak'ın kuzeyinde operasyon: 13 terörist etkisiz!
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü adliyeye sevk edildi
İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!

İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!

Google uyardı: Aşırı ısınan Fitbit akıllı saatler yaralanmalara neden olabilir

Google uyardı: Aşırı ısınan Fitbit akıllı saatler yaralanmalara neden olabilir

Ali Yerlikaya: Trafikte 2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendi

Ali Yerlikaya: Trafikte 2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendi

UKOME duyurdu! Ulaşımda sistem değişti

UKOME duyurdu! Ulaşımda sistem değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: 6 gün içinde aracına taktırmayan ceza ödeyecek!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: 6 gün içinde aracına taktırmayan ceza ödeyecek!

Instagram ve Facebook’tan sansür krizi: Bu kelimeyi yasakladı

Instagram ve Facebook’tan sansür krizi: Bu kelimeyi yasakladı