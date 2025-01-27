Ünlü oyuncudan 'fotoğraf' tepkisi!

Cuma akşamları izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Görkem' karakterini canlandıran Özge Özacar, geçtiğimiz haftalarda projeye veda etmişti.Sosyal medya hesabından karakteri Görkem'e ve diziye veda eden Özacar: "İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki. Görkem’i canlandırmak, hikayesini anlatmak çok büyük bir mutluluktu benim için" diyerek veda paylaşımı yapmıştı.Özge Özacar, önceki akşam Cihangir de popüler bir mekanda arkadaşları ile bir araya gelerek yemek yedi. Özacar, mekan çıkışı patlayan flaşlara tepki gösterdi.Ünlü isim, "Arkadaşlar benden izin aldınız mı çekiyorsunuz konuşmak da istemiyorum. Arkadaşlarımla yemek yedik şimdi evimize gideceğiz" diyerek hemen önünde taksi olmasına rağmen yarım saat mekan önünde taksi bekledi.