Kilo verme sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu, online astroloji eğitimi aldığını ve bu süreçte ilginç bilgiler edindiğini açıkladı. Kilo verme konusundaki sıkıntılarının nedenini öğrendiğini belirten oyuncu, "Ben neyi öğrendim? Kilo veremiyorum ya, bunun benimle ilgisi yokmuş. Ben de su elementi fazlaymış, ondan veremiyormuşum. Ödem yapıyormuş, pişi yemekle alakası yokmuş! Bünyem böyleymiş," ifadelerini kullandı.Astroloji eğitiminden edindiği bu bilgilerle kendisini daha iyi anladığını söyleyen oyuncu, açıklamalarıyla dikkat çekti.