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Doğum gününde romantik sürpriz!

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Rabia Soytürk, 26. yaşını kutladı. Ünlü oyuncu, yeni yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutlarken, sevgilisi Samet Vuruşan’dan gelen romantik paylaşım dikkat çekti.

Ekleme: 27.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Samet Vuruşan, sosyal medya hesabında Soytürk ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:

"Bugün seninle geçtiğim her anı daha da özel kıldığın gün. Hayatımı aydınlatan en güzel ışığım sensin. Gülüşün kalbimdeki tüm karanlıkları aydınlatıyor ve seninle her bir gün, yeni bir macera. Senin yanındayken dünyanın en şanslı insanı olduğumu hissediyorum. Seni çok seviyorum. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Nice mutlu yıllara birlikte ulaşmak dileğiyle sevgilim."

Doğum gününde romantik sürpriz!

Evlilik Teklifi ve Kısa Ayrılık

Eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atan çift, bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Soytürk, sevgilisinden aldığı evlilik teklifini paylaşarak hayranlarından büyük ilgi görmüştü. Ancak geçtiğimiz haftalarda çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakarak ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Bir hafta sonra barışan çift, yeniden bir araya geldiklerini Instagram üzerinden duyurmuştu.

Soytürk ve Vuruşan’ın romantik paylaşımları, hayranlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Doğum gününde romantik sürpriz!
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