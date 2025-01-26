Zerrin Özer vasiyetini açıkladı!

Son Mektup, Paşa Gönlüm, Dünya Tatlısı gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle sahnelere uzun bir süre ara vermişti.2023 yılında ciddi bir rahatsızlık geçirmiş ve darülacezede tedavi gören ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.Darülacezede tedavi görmesinin nedenini açıklayan Özer, "İyi bir doktor oradaysa tabii ki oraya gideceğim" dedi.O dönem yaşadıklarını anlatan şarkıcı şunları söyledi: "Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden.Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var. Sarhoş değilim diye yazı yazmak istedim. İstem dışı hareketlerde yaşıyorsunuz"Amerika'ya gitmesine annesinin izin vermediğini söyleyen ve bu yüzden pişman olduğunu dile getirdi.Özer, "Anneciğime Amerika'ya gideceğimde kararlı olduğumu söylerdim ve giderdim. Şu anda zaten dünyadan sesleniyor olurdum" ifadelerini kullandı.Hayatının film olmasıyla ilgili de konuşan Özer, şöyle konuştu: "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim.Serenay'ı çok seviyorum. Yaşarken o kıymet ve değer verilmeli sanatçıya. Her şey zamanında güzel"Kanal D 'ye konuşan Özer, vasiyetini de açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" dedi.