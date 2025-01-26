  • USD: 35,60 - 35,66
  • EURO: 37,31 - 37,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zerrin Özer vasiyetini açıkladı!

Basit Numaralar, Son Mektup, Paşa Gönlüm, Dünya Tatlısı ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan Zerrin Özer, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem olmuştu. Şimdilerde yeniden sahnelere çıkmaya hazırlanan Özer'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ünlü şarkıcı, vasiyetini açıkladı. İşte Zerrin Özer'in vasiyeti...

Ekleme: 26.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Son Mektup, Paşa Gönlüm, Dünya Tatlısı gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle sahnelere uzun bir süre ara vermişti.

2023 yılında ciddi bir rahatsızlık geçirmiş ve darülacezede tedavi gören ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.


Darülacezede tedavi görmesinin nedenini açıklayan Özer, "İyi bir doktor oradaysa tabii ki oraya gideceğim" dedi.

O dönem yaşadıklarını anlatan şarkıcı şunları söyledi: "Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden.
Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var. Sarhoş değilim diye yazı yazmak istedim. İstem dışı hareketlerde yaşıyorsunuz"
Amerika'ya gitmesine annesinin izin vermediğini söyleyen ve bu yüzden pişman olduğunu dile getirdi.
Özer, "Anneciğime Amerika'ya gideceğimde kararlı olduğumu söylerdim ve giderdim. Şu anda zaten dünyadan sesleniyor olurdum" ifadelerini kullandı.
Hayatının film olmasıyla ilgili de konuşan Özer, şöyle konuştu: "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim.
Serenay'ı çok seviyorum. Yaşarken o kıymet ve değer verilmeli sanatçıya. Her şey zamanında güzel"

VASİYETİNİ AÇIKLADI
Kanal D 'ye konuşan Özer, vasiyetini de açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" dedi.

Zerrin Özer vasiyetini açıkladı!
Bakan Fidan'dan Irak'ta mesajlar: Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz
Yasa dışı bahise geçit verilmedi! Bakanlık rakamları açıkladı: 233 bin site kapatıldı
Irak'ın kuzeyinde operasyon: 13 terörist etkisiz!
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü adliyeye sevk edildi
Hükümet düğmeye bastı: EFT ve havalede çifte doğrulama sistemi geliyor
Bolu'daki otel faciasına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
Ayşe Barım soruşturması: Ünlüler tek tek ifade verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Hakan Han Özcan mazbatasını alarak görevine resmen başladı
Yine Buca yine isyan! Maaşlar yatmadı işçiler ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Cevdet Yılmaz: İnsan yaşamından daha kıymetli bir şey yok
LGBT lobisine savaş açan Trump yeni uygulamayı duyurdu: Trans mahkumlar oraya geri gönderiliyor!
Bolu'daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Otel faciasında tutuklu sayısı yükseldi
Vedat Işıkhan açıkladı! 2 milyon iş yerine...
Tanju Özcan skandalı kendi ağzıyla itiraf etti: İtfaiye Müdürü korkmuş olabilir
MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP'li belediyeler Marmara'yı zehirliyor! Sözler tutulmadı
CHP'li Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel'in rapor oyunu! Skandalı ifşa eden belgeler ortaya çıktı
Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bu kadarı da pes dedirtti! TikTok yüklü telefonlar binlerce dolardan satışta

Bu kadarı da pes dedirtti! TikTok yüklü telefonlar binlerce dolardan satışta

Apple yol ayrımında! Yapay zeka için hazırlık

Apple yol ayrımında! Yapay zeka için hazırlık

İslam Memiş açıkladı! Bu tarihte 4 bin liranın üzerine çıkacak

İslam Memiş açıkladı! Bu tarihte 4 bin liranın üzerine çıkacak

Deprem uzmanı Ahmet Ercan’da kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'

Deprem uzmanı Ahmet Ercan’da kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'

Google Chrome uzantılarına siber saldırı: Milyonlarca kullanıcı risk altında

Google Chrome uzantılarına siber saldırı: Milyonlarca kullanıcı risk altında