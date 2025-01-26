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Ünlü isimden üzen haber!

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, kalbinden operasyon geçirdiğini duyurdu.

Ekleme: 26.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:03 / Editör: Ozge Selin

'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adını duyuran oyuncu ve fenomen Elvin Levinler, hayranlarını korkuttu.

36 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Hastaneden paylaşım yapan Kavak Yelleri'nin "Ayşe"si yaşadığı sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı.

"BİRAZ FAZLA YÜKLENDİĞİMİ BİLİYORDUM"
Elvin Levinler, hasta yatağında çektirdiği fotoğrafını paylaşarak; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.


Ünlü isimden üzen haber!

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