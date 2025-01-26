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Serdar Ortaç'tan itiraf!

Lara ile girdiği polemiğin ardından konuşan Serdar Ortaç, psikolojik olarak tedaviye ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Ekleme: 26.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından da serbest bırakılan Serdar Ortaç, zor günler geçiriyor.

Sık sık verdiği röportajlarda mutsuz olduğunu dile getiren Ortaç, şarkıcı Lara ile polemiğe girdi.

LARA'YI KIZDIRDI
Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Lara hakkında; "Botokstan su içemiyor" demişti.
Lara’nın cevabı ise "Sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil. Psikolojik yardım almalı” şeklinde olmuştu.

İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Serdar Ortaç; "Lara’yı severim. Evet, haklı. Tedavi olmam lazım. Zaten hastayım” diyerek kendini eleştirdi.
Yasa dışı bahis soruşturması hakkında davası devam eden Ortaç, 2024'ün kendisi için oldukça zorlu geçtiğini belirtti.

"PİŞMANIM" ESPİRİSİ
Serdar Ortaç, 2019'da boşandığı İrlandalı eşi Chloe Loughnan ile ilgili olarak; "Boşandığım için pişmanım" açıklaması hakkında ise "Boşanmayla ilgili pişmanlığım yok. Sahnede insanlar eğlensin diye espriler yapıyorum” dedi.

Serdar Ortaç'tan itiraf!
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