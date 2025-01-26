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Beyaz Gazete
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Gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan ve başından üç evlilik geçen Tuba Ünsal, geçen günlerde Etiler'de gizemli bir beyefendiyle görüntülenmişti. Şef Andreas Ottensamer'le aşk yaşadığı söylentileriyle gündeme gelen Ünsal'ın yanındaki beyefendi ise merak edilmişti. Ünsal'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 26.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçen günlerde Etiler'de aracında gizemli bir beyefendiyle gazetecilere yakalandı.

Mekandan çıkışta flaşların patlamasıyla panikleyen Ünsal ve yanındaki beyefendi, hızla dikkatleri üzerlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Muhabirlerin "Tuba Hanım, yeni ilişkiniz hayırlı olsun" sorusuna Ünsal, yanıt vermek yerine utangaç bir gülümsemeyle yetindi ve gazetecilere el salladı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Ünsal'ın yeni aşkıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi Serdar Turan'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre gönül kapısını herkese kapatmıştı.
Geçtiğimiz yaz başında Hintli milyarder iş insanı Shirish Saraf ile çok kısa süren bir aşk yaşayan Ünsal, aylar sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Hoş, geçen ay gönlünü kendisinden 8 yaş küçük ünlü şef ve klarnet sanatçısı Andreas Ottensamer'e kaptırdığına dair haberler çıktı ama doğru değildi! Doğrusunu yine benden öğrenin...
Tuba Ünsal yeni bir beyaz atlı prensi var evet ama sanatçı değil iş insanı! Ünsal, inşaat şirketi sahibi Emir Ulusoy ile aşk yaşıyor.

Genelde kendisinden genç erkeklerle flört eden Ünsal, yine bu kuralı bozmadı! 43 yaşındaki Tuba Ünsal'ın, yeni sevgilisi Emir Ulusoy ile arasında 10 yaş fark var.
Birkaç ay önce ortak arkadaşları sayesinde tanıştığını duyduğum çiftin gayet güzel giden bir ilişkisi varmış. Umarım daim olur."

Gizemli sevgilisi ortaya çıktı!

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