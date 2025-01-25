  • USD: 35,60 - 35,66
  • EURO: 37,31 - 37,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal paylaşım

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha, 17. yaş gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 25.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Bu büyük kayıp, sanatçının ailesi ve sevenlerine derin bir hüzün yaşattı.

Sanatçının en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur, babasının vefatından birkaç gün sonra 17 yaşına girdi.

"SENSİZ GEÇEN İLK DOĞUM GÜNÜM"

Ancak bu özel gün, genç Taha için buruk bir anlam taşıyordu.

Babasız geçirdiği ilk doğum gününde duygularını takipçileriyle paylaşan Taha Tayfur, sosyal medya hesabında babasıyla olan fotoğraflarını yayımladı ve “Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün.” ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal paylaşım

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN ASLAN BABAM"

Taha Tayfur, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

Bu doğum günümde yanımda olamaman beni çok üzüyor. Ama geçen 17 yılımı seninle dolu dolu yaşadığım için şükrediyorum. Beni büyük bir adam olmam için yetiştirdin, adını en güzel şekilde temsil edebilmem ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çabaladın. Sana bu çabalarının boşa gitmeyeceğine ve bayrağını en önde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam.

"İYİ Kİ BENİM BABAMSIN"

Sanatçının Habibe Ümyani Demir’le ilişkisinden dünyaya gelen Taha Tayfur, birkaç ay önce de babasının doğum gününü sosyal medyada kutlamıştı.

Babasına sarılarak verdiği pozun altına, “İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın” notunu düşmüştü.

Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal paylaşım

4 BİRLİKTELİK 5 ÇOCUK

Sanatçının 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı.

TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI

Sanatçı Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikahlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı, daha sonra ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Yine Buca yine isyan! Maaşlar yatmadı işçiler ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Cevdet Yılmaz: İnsan yaşamından daha kıymetli bir şey yok
LGBT lobisine savaş açan Trump yeni uygulamayı duyurdu: Trans mahkumlar oraya geri gönderiliyor!
Bolu'daki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti! Otel faciasında tutuklu sayısı yükseldi
Vedat Işıkhan açıkladı! 2 milyon iş yerine...
Tanju Özcan skandalı kendi ağzıyla itiraf etti: İtfaiye Müdürü korkmuş olabilir
MSB duyurdu! 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP'li belediyeler Marmara'yı zehirliyor! Sözler tutulmadı
CHP'li Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel'in rapor oyunu! Skandalı ifşa eden belgeler ortaya çıktı
Konya'da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Osman Gökçek'ten Tanju Özcan'ın skandal savunmasına tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
78 canımıza mezar olmuştu: Bolu'daki yangın faciasının yaşandığı oteldeki 8 ihmal
İstanbul'da şebeke suyuna kanalizasyon suyu karıştı iddiası: Vatandaş tepkili
Beyoğlu'nda korkutan yangın: Ekipler bölgede!
İtalyanlar Baykar'ın peşini bırakmıyor! Teklif sonrası kritik ziyaret
ABD tarihinin en büyük olayı aydınlanacak: Gizli belgeler açıklanıyor! Trump onayı verdi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bu kadarı da pes dedirtti! TikTok yüklü telefonlar binlerce dolardan satışta

Bu kadarı da pes dedirtti! TikTok yüklü telefonlar binlerce dolardan satışta

Apple yol ayrımında! Yapay zeka için hazırlık

Apple yol ayrımında! Yapay zeka için hazırlık

İslam Memiş açıkladı! Bu tarihte 4 bin liranın üzerine çıkacak

İslam Memiş açıkladı! Bu tarihte 4 bin liranın üzerine çıkacak

Deprem uzmanı Ahmet Ercan’da kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'

Deprem uzmanı Ahmet Ercan’da kritik uyarı: '7 büyüklüğünde deprem üretebilir!'

Google Chrome uzantılarına siber saldırı: Milyonlarca kullanıcı risk altında

Google Chrome uzantılarına siber saldırı: Milyonlarca kullanıcı risk altında