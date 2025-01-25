Ferdi Tayfur'un oğlundan duygusal paylaşım

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybederek tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Bu büyük kayıp, sanatçının ailesi ve sevenlerine derin bir hüzün yaşattı.Sanatçının en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur, babasının vefatından birkaç gün sonra 17 yaşına girdi.Ancak bu özel gün, genç Taha için buruk bir anlam taşıyordu.Babasız geçirdiği ilk doğum gününde duygularını takipçileriyle paylaşan Taha Tayfur, sosyal medya hesabında babasıyla olan fotoğraflarını yayımladı ve “Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün.” ifadelerini kullandı.Taha Tayfur, paylaşımına şu sözlerle devam etti:Bu doğum günümde yanımda olamaman beni çok üzüyor. Ama geçen 17 yılımı seninle dolu dolu yaşadığım için şükrediyorum. Beni büyük bir adam olmam için yetiştirdin, adını en güzel şekilde temsil edebilmem ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çabaladın. Sana bu çabalarının boşa gitmeyeceğine ve bayrağını en önde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam.Sanatçının Habibe Ümyani Demir’le ilişkisinden dünyaya gelen Taha Tayfur, birkaç ay önce de babasının doğum gününü sosyal medyada kutlamıştı.Babasına sarılarak verdiği pozun altına, “İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın” notunu düşmüştü.Sanatçının 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı.Sanatçı Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikahlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı, daha sonra ayrıldı.