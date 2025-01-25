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13 yıllık eşinden boşandı

Ünlü rock grubu Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ve 13 yıllık eşi Melis Ülken tek celsede evliliklerini bitirdi.

Ekleme: 25.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve eşi Melis Ülken, 13 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırdı.

Ünlü çiftin ilişkisi, uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde devam ediyordu.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocukları bulunan çiftin, son dönemde yaşadığı gerginlikler, boşanma kararıyla noktalandı.

Çiftin tek celsede boşandığı öğrenildi.

13 yıllık eşinden boşandı

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz 11 Ekim 1976'da dünyaya geldi. Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz'un kardeşi olan Özoğuz, grubuyla birlikte 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil etti. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında uzun süre jüri üyeliği yaptı. 2012 yılında Melis Ülken ile evlendi. Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor.


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