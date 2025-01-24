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Teoman'dan peş peşe bombalar!

Teoman, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Son yıllarda magazin basınına verdiği röportajlar ile gündem yaratan Teoman, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Karşısında kameraları görünce “Yine bir manşet uydurayım” diyerek muhabirlere takılan Teoman, peş peşe bombaları patlattı.

Ekleme: 24.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Bir programda söylediği “Instagram’da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum” açıklamasıyla çok konuşulan Teoman, bu konuya açıklık getirdi. Çapkınlık amacıyla yapmadığını belirten Teoman, “Onları güzel figürler olarak takip ettiğimi, aslında çapkınlık amacıyla yapmadığımı söylemiştim. Fakat öyle söyleyince tabii küçük bir yerden alınıyor. Bu yaştan sonra insan zampara olmasa daha iyi olur” diye konuştu. Teoman, “Kendinizi hala çapkın olarak görüyor musunuz?” sorusuna “Görmüyorum.” diye yanıt verdi.

Teoman, çapkınlık yıllarının hatırlatılması üzerine gülerek, “Ben de o yılları hatırlıyorum. Şimdi düşününce komik geliyor. Şimdiki hayatımla karşılaştırılınca... Sabah 6’da kalktım, evde spor yaptım, dışarıya çıktım falan. Eski Teoman 6’da yatardı yeni Teoman 6’da kalkıyor. O yıllardaki gibi yaşamıyorum.” İfadelerini kullandı.

Zeyno isimli 11 yaşında bir kızı olan Teoman, “Baba Teoman nasıl biri?” şeklindeki soruya “Benim tek rolüm o değil aslında. Benim yaşımda olunca insan, annesine oğul oluyor bir çocuk gibi bakıyor. Çocuğuna bir baba gibi bakıyor. Aile adamı diyemeyiz bana. Ben hala rock’n rollcu Teoman’ım. Başka rollerim de var artık. Şirketimin başındayım. Konserlerime özen gösteriyorum. Açıkçası eskiden pek özen göstermezdim. Artık hem bir iş adamısın hem bir aile reisisin. Benim alışık olmadığım farklı sorumluluklar yüklendim. Tam başardığımı söyleyemem ama halletmeye çalışıyorum” yanıtını verdi.

Yıllardır konserlerinde kablolu mikrofon kullanan Teoman, bunun nedeninin sorulması üzerine “Diğer telsiz mikrofonlardan çok rahatsız oluyorum. Bir elimin o kabloyu kavraması gerekiyor. Alışkanlık aslında.” açıklamasında bulundu. Teoman, “Bilmediğimiz başka takıntılarınız var mı?” sorusuna “Ben de takıntı çok. Takıntılı biriyimdir. Bir sürü konuda. Nerede oturacağımı seçerim. Bir restoranda yuvarlak masaya oturmayı sevmem. Bir sürü uyduruk uyduruk şeyim var” diye yanıt verdi. Ünlü rock’çı “Kişilere takar mısınız?” sorusunu ise “Benim insanlarla derdim yok. Kendime nefret özürlü diyorum. Kelek atanlardan bile nefret edemiyorum.” diye cevapladı.
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