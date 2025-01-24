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Icardi'nin sevgilisinden mesaj var!

Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez, Galatasaray formasıyla poz verdi. Icardi, bu paylaşımı "Aşkın Olayım" şarkısıyla süsleyerek sosyal medyada gündem yarattı.

Ekleme: 24.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından Arjantinli oyuncu, yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve bir süredir Arjantin'de bulunan Icardi, sevgilisi China Suarez ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Suarez, Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşırken, bu gönderi Mauro Icardi tarafından da hikaye olarak paylaşıldı.

ICARDI "AŞKIN OLAYIM" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Paylaşımında gol sevinçleriyle özdeşleşen Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısını da kullanan Icardi, hem Galatasaray taraftarlarının hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Icardi'nin sevgilisinden mesaj var!
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