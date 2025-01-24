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Gökçe Bahadır'dan 'araba' isyanı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün müzisyen eşi Emir Ersoy ile birlikte görüntülendi. Güzel oyuncu, basında konuşulan 15 milyon TL'lik araba aldı haberleriyle ilgili ilk defa konuştu.

Ekleme: 24.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, geçtiğimiz gün Etiler'de alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, haklarında çıkan bazı iddialara açıklık getirdi. Yeni yılda Emir Ersoy’un Gökçe Bahadır’a 15 milyon TL değerinde bir araba aldığı ve Bahadır’ın direksiyon dersleri aldığına yönelik haberler soruldu.

Bahadır, bu iddiaları net bir şekilde yalanlayarak, “Güzel bir habermiş ama böyle bir şey yok” dedi.�

Yeni projeleriyle ilgili de konuşan 43 yaşındaki Bahadır, “Yeni sezonda herhangi bir oyunculuk projesi planı yok. Müzik konusunda ise Emir’le birlikte keyif aldığımız şeyleri yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Emir Ersoy ise gündeme ilişkin düşüncelerini dile getirerek, “Yeni yıl gördüğünüz gibi kötü başladı, kötü haberlerle geçiyor” dedi. Muhabirlerin “Anne ve baba olmak ister misiniz?” sorusu ise çift tarafından yanıtsız bırakıldı.

Gökçe Bahadır'dan 'araba' isyanı!
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