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Ebru Gündeş'ten kızına servet!

Ebru Gündeş'in büyükbaş hayvancılık tesisleri ve çok sayıda gayrimenkul yatırımı yaptığı belirtilirken, 14 yaşındaki kızı Alaraya'ya bıraktığı servet ise dudak uçuklattı.

Ekleme: 24.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Ebru Gündeş, bu defa servetiyle gündem oldu.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek dördüncü kez nikah masasına oturan Gündeş, Dubai'ye taşındı.

Geçtiğimiz günlerde boşanacağı yönünde haberler çıkan şarkıcı, eşiyle birlikte aylık kirası 17 bin dolar olan ultra lüks bir malikane tuttu.

KIZI YALI SAHİBİ OLDU

Ebru Gündeş son olarak ise milyonluk yalısını 14 yaşındaki kızı Alara'nın üzerine geçirdi.

Milyonluk yatırımları, büyükbaş hayvancılık tesisi ve gayrimenkulleri olan Gündeş'in Kanlıca'da da yalısı vardı. Ancak ünlü sanatçı bu yalısını kızına bıraktı.

Kanlıca'daki ikiz yalıların fiyatının ise 250 milyon TL'yi bulacağı belirtiliyor.

KONSERLER İÇİN GELİYOR

Türkiye'ye sadece konserler için gelen Gündeş Acarkent'te 3.5 katlı, havuzlu bir lüks villada kalıyor. Çiftin yeni evlerinin aylık kirasının 17 bin dolar, yani yaklaşık 535 bin TL olduğu iddia edildi.
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