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Lüks evini görenler hayran kaldı!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Altuğ, Instagram hesabından lüks evinin dekorasyonunu takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 23.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Türk televizyon tarihine damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Altuğ, bu kez lüks evinin dekorasyonunu takipçileriyle paylaştı. Şık detayları ve modern tasarımıyla dikkat çeken ev, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Lüks evini görenler hayran kaldı!

Altuğ’un paylaşımında evin dekorasyonunda kullandığı zarif mobilyalar, estetik aksesuarlar ve renk uyumu öne çıktı. Pek çok takipçisi, dekorasyonun hem sade hem de lüks bir tarzı yansıttığını belirterek övgü dolu yorumlarda bulundu. Özellikle oturma odasındaki rahat ve modern tasarım, hayranlarının beğenisini kazandı.

Takipçileri, “Dekorasyon zevkiniz harika!”, “Ev tam anlamıyla huzur dolu görünüyor” gibi yorumlarla Altuğ'un paylaşımına destek verdi. Bazı kullanıcılar ise dekorasyon fikirlerini kendi evlerinde uygulamak istediklerini belirtti.

Pınar Altuğ, sık sık ailesiyle geçirdiği keyifli anları ve günlük yaşamından kesitleri sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle samimi bir bağ kuruyor. Bu son paylaşımıyla da yine hem hayranlarının hem de dekorasyon meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı. Altuğ’un paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.

Lüks evini görenler hayran kaldı!
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