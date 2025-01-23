Boran Kuzum'dan sürpriz buluşma!

Menajerimi Ara, Muhteşem Yüzyıl ve Şahin Tepesi gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu Boran Kuzum, Danimarka asıllı oyuncu Mads Mikkelsen ile moda haftasında bir araya geldi.Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde 'Feyyaz' karakterini canlandıran Boran Kuzum, Milano Moda Haftası'na katıldı. Lüks moda markasının defilesini izleyen Boran Kuzum, dünyaca ünlü oyuncu Mads Mikkelsen ile de buluştu.Etkinlikte, Casino Royale', 'Hannibal' ve 'Doctor Strange' gibi büyük yapımlarda yer alan dünyaca ünlü Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen ile birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşan Boran Kuzum, "Efsane" ifadelerini kullandı.