Bebekliğini gören tanıyamadı!

Sosyal medyada çocukluk fotoğraflarını paylaşma trendi hız kesmeden devam ediyor. Pek çok ünlü oyuncu ve şarkıcı, geçmişe ait özel anlarını takipçileriyle buluşturuyor. Bu isimlerden biri de günümüzde oldukça tanınan bir yıldız...Ünlü ismin çocukluk fotoğraflarına sosyal medyada adeta yorum yağdı. Takipçileri, sevimli ve masum yüzüne hayran kalırken, "Ne kadar tatlıymış!" gibi övgü dolu yorumlar paylaştı.Bu tatlı çocukluk fotoğrafı, şimdilerde anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Gizem Karaca’ya ait. Güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Karaca, çocukluk yıllarındaki doğal ışıltısını bugün de koruyor.Gizem Karaca, Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına ve Baraj gibi başarılı yapımlarda sergilediği performanslarla tanınan bir isim. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirerek nikah masasına oturan Karaca, mutluluğunu sosyal hayatına da taşıdı.Evliliğin ardından İzmir’e yerleşen ünlü oyuncu, şehir değişikliğiyle birlikte özel hayatında da yeni bir başlangıç yaptı. Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Karaca, hem kariyerindeki başarısıyla hem de özel hayatındaki mutluluğuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.