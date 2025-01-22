Seyahat sonrası hasret giderdiler!

Yaklaşık 11 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren ünlü oyuncu Şenay Gürler ve milli bilardocu Semih Saygıner, önceki gün Nişantaşı'nda keyifli anlar yaşarken görüntülendi. El ele poz veren çift, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Akşam yemeği için bir restorana giden ikili, daha sonra birlikte sinema keyfi yaptı.Bir süredir yurt dışında seyahatte olan Semih Saygıner, sevgilisiyle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Çift, kendilerini tanıyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çevredeki vatandaşlar, "Çok yakışıyorsunuz. Size nazar boncuğu lazım" diyerek beğenilerini ifade etti.Gürler ve Saygıner, sadece uyumlarıyla değil, şıklıklarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Şenay Gürler’in zarif tarzı ve Semih Saygıner’in spor-şık kombini, çevredeki hayranlarından tam not aldı. Çift, kendilerine yöneltilen övgü dolu sözlere teşekkür ederek samimi tavırlarıyla takdir topladı.Uzun yıllardır ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ikili, özel hayatlarında saygılı ve dengeli tutumlarıyla örnek çiftler arasında gösteriliyor. Nişantaşı'ndaki bu keyifli akşam da, çiftin birbirine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.